Александр Колоколов: состояние мальчика из Балакова тяжелое, но стабильное

Советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов рассказал о состоянии трехлетнего мальчика из Балакова, который выстрелил в себя.

Напомним, инцидент произошел позавчера, 3 июля, около 10-11 вечера. Тогда отец мальчика передал заряженный свето-шумовыми патронами пистолет жене и попросил занести в дом в СНТ «Прогресс». Женщина положила оружие на столик, откуда его взял трехлетний сын пары. Мальчик выстрелил себе в лицо. Его отвезли в районную больницу, откуда при помощи главы района Сергея Грачева и министра здравоохранения региона Олега Костина доставили в саратовскую реанимацию.

Следователи СУ СК области начали проверку. Ситуацию также прокомментировала детский омбудсмен региона Татьяна Загородняя.

Колоколов рассказал, что состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Помощь врачей из Москвы мальчику не требуется.

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