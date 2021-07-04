Трехлетний мальчик в Саратовской области выстрелил себе в лицо из пистолета

Маленький житель Балакова травмировался пистолетом Фото: Ольга Симонова

Оружие – точно не детская игрушка. Это знают все, но некоторые по не вполне ясной причине относятся к этим словам пренебрежительно. Так, у маленького жителя Балакова Саратовской области в руках оказался заряженный травматический пистолет. Может быть, не огнестрел и кажется «безопасным», но итог был ожидаем – больница и операция.

Вчера, 3 июля, около 10 вечера почему-то оставленный без присмотра с пистолетом трехлетний мальчик выстрелил себе в лицо. Оружие было заряжено свето-шумовыми пулями.

В пресс-службе администрации Балаковского района рассказали, что ребенок получил серьезные травмы. Врачи оценили состояние, как тяжелое. Мальчику потребовалась срочная операция в Саратове.

В больницу экстренно выехал глава района Сергей Грачев. Также он связался с министром здравоохранения области Олегом Костиным и попросил срочно прислать в балаковскую больницу реанимобиль.

- Сейчас важна каждая минута. Вопрос держу на особом контроле. Как пистолет оказался в руках ребенка? В этом уже разбираются правоохранительные органы, - заявил Грачев.

Upd: в региональном СУ СК начали проверку.

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