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Происшествия4 июля 2021 10:39

Трехлетний мальчик выстрелил себе в лицо: следователи Балакова начали проверку

Мальчика увезли ночью в больницу
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Балаковские следователи начали проверку по факту травмирования ребенка. Напомним, вчера, 3 июля, ночью трехлетний мальчик выстрелил себе в лицо из травматического пистолета.

В пресс-службе регионального СУ СК сообщили, что инцидент произошел в доме на улице Абрикосовая в СНТ «Прогресс» Балаковского района. Около 23 часов ребенок взял пистолет отца и нажал на спусковой крючок. По предварительным данным, оружие было заряжено сигнальными патронами.

- Родители доставили мальчика в медицинское учреждение, где он был госпитализирован в отделение реанимации, - уточнили в СУ СК.

Сейчас следователи восстанавливают полную картину произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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