Трехлетний мальчик выстрелил себе в лицо: следователи Балакова начали проверку

Балаковские следователи начали проверку по факту травмирования ребенка. Напомним, вчера, 3 июля, ночью трехлетний мальчик выстрелил себе в лицо из травматического пистолета.
В пресс-службе регионального СУ СК сообщили, что инцидент произошел в доме на улице Абрикосовая в СНТ «Прогресс» Балаковского района. Около 23 часов ребенок взял пистолет отца и нажал на спусковой крючок. По предварительным данным, оружие было заряжено сигнальными патронами.
- Родители доставили мальчика в медицинское учреждение, где он был госпитализирован в отделение реанимации, - уточнили в СУ СК.
Сейчас следователи восстанавливают полную картину произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
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