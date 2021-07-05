Загородняя о балаковском мальчике, выстрелившем себе в лицо: «Никаких прогнозов»

Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала о состоянии мальчика из Балакова, который выстрелил себе в лицо.

Напомним, ЧП произошло позавчера, 3 июля, около 10-11 вечера. Тогда отец мальчика передал заряженный свето-шумовыми патронами пистолет жене и попросил занести в дом в СНТ «Прогресс». Женщина положила оружие на столик, откуда его взял трехлетний сын пары. Мальчик выстрелил себе в лицо. Его отвезли в районную больницу, откуда при помощи главы района Сергея Грачёва и министра здравоохранения региона Олега Костина доставили в саратовскую реанимацию. Следователи СУ СК области начали проверку.

- Состояние тяжёлое. Находится в Саратовской областной больнице. На вопрос, нужно ли в Москву, врачи говорят, что делается все возможное и невозможное на месте. Никаких прогнозов, - написала Загородняя в своем Instagram.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.