Следователи начали вторую проверку в отношении бившей детей Татьяны Слугиной

Следователи Балакова Саратовской области начали доследственную проверку по факту публикации в сети видео, на котором печально прославившаяся тренер по художественной гимнастике Татьяна Слугина бьет маленькую девочку по голове и рукам.

- Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Напомним, Татьяна Слугина прославилась на весь регион после инцидента в поезде «Адлер-Челябинск». Женщина везла со соревнований учениц, ругалась на них и заставляла садиться на шпагат на верхней полке. Попутчики группы решили, что тренер пьяна. После этого следователи также начали проверку.

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