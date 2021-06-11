Ливни и град не помешают саратовцам насладиться теплом на выходных

В выходные будет тепло
Фото: Мария Франко
Завтра, 12 июня, у россиян начнутся длинные выходные. Саратовцев ждут три дня тепла.
Синоптик регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Лариса Васильева рассказала «КП-Саратов» о том, какой погоды ждать саратовцам на выходные:
- Сохраняется неустойчивый характер погоды. По-прежнему в регионе наблюдается присутствие теплых воздушных масс.
По ночам в регионе обещают 13-18 градусов тепла, днем температура будет колебаться от 23 до 28 градусов, в Левобережье шкала термометра поднимется до +32°С. Ветер веет с юга, юго-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
- Этот температурный режим соответствует климатической номер. Неустойчивый характер погоды выражается в кратковременных дождях и грозах.
Лариса Александровна уточнила, что начинаться непогода будет с прогревом воздуха, во второй половине дня. Местами ожидаются ливни и град. При грозе обещают шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду.
- Дожди не помешают насладиться теплом, их можно будет где-то переждать, - обнадежила синоптик.
В Саратове по ночам ожидается температура в районе 16 градусов тепла, днем – от 24 до 26.
Вода на Волгоградском водохранилище в районе Волги прогрелась на температуру, превышающую 18 градусов тепла. Напомним, вчера, 10 июня, гидрологи рассказали о том, что водоемы региона уже достаточно теплые, чтобы в них можно было купаться. Водопользователь саратовского пляжа «Городские пески» подал в региональный Роспотребнадзор запрос на открытие сезона. Пока что в Саратовской области официально открыты только три пляжа – два в Балашове и один в Хвалынске.
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