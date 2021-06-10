Вода в Волге прогрелась до температуры открытия купального сезона

Вскоре саратовцы смогут искупаться в Волге Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 10 июня, вода в Волгоградском водохранилище в районе Саратова прогрелась до температуры, при которой можно купаться.

Как сообщили «КП-Саратов» гидрологи регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воды как раз сегодня достигла отметки в 18 градусов. Уточнили, что в некоторых водоемах области вода прогрелась до 21-22 градусов. Теплее всего в водоемах Левобережья. Быстрее прогреваются пруды и участки рек со слабым течением.

Гидролог уточнил, что в гидрометцентре от администрации Саратова ждут запрос на открытие купального сезона.

Напомним, сегодня мы писали об официальном открытии трех пляжей области – двух в Балашовском и одном в Хвалынском районах. В Саратове и Энгельсе пока что работают только солярии.

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