Ни один пляж в Саратове и Энгельсе ещё не получил разрешение на открытие купального сезона

Жителям Саратова и Энгельса ещё не разрешили купаться Фото: Ольга Симонова

На сегодняшний день, 10 июня, в Саратовской области разрешение на работу получили только три пляжа.

По данным «КП-Саратов», официально разрешено купаться на двух пляжах в Балашове и одном в Хвалынске. В Саратове и Энгельсе на данный момент работают только солярии.

В региональном Роспотребнадзоре комментировать ситуацию не стали. Чиновники попросили подготовить официальный запрос, ответ на который может быть дан в течение семи рабочих дней.

Напомним, 2 июня, начальник управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин на конференции в пресс-центре «КП-Саратов» рассказал, что в регионе работают 110 пляжей, 20 из которых – муниципальные. А синоптик областного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Цветайло выразила надежду на то, что к концу этой недели вода может прогреться до необходимой для открытия купального сезона температуры.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.