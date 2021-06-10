Саратовский пляж «Городские пески» направил запрос на открытие купального сезона

Скоро в Саратове начнется купальный сезон Фото: Александр Уриевский

Водопользователь саратовского пляжа «Городские пески» подал в региональный Роспотребнадзор запрос на открытие купального сезона.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас идет процедура согласования направленных ООО «Парк Горького» документов и подготовки ответа.

Напомним, на данный момент в Саратовской области разрешения на открытие купального сезона получили три пляжа – два в Балашове и один в Хвалынске. Сегодня гидрологи областного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили о том, что вода в Волгоградском водохранилище в районе Саратова прогрелась до необходимой для открытия пляжей температуры – 18 градусов.

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