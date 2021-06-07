Экс-начальника ГУ МЧС по Саратовской области отправили в колонию поселение на два года

Игорь Качев

В Волжском районном суде Саратова 7 июня повторно рассмотрели уголовное дело Игоря Качева и признали его виновным.

Бывшего начальника ГУ МЧС по Саратовской области приговорили к двум годам в колонии-поселении и выплате 6,2 млн рублей ущерба.

Качева обвиняли по статье УК о превышении должностных полномочий при заключении контрактов на ремонт спецтехники.

В 2020 году по этому делу Качев был оправдан, так как судья Никита Вдовин не усмотрел состава преступления. После того, как это решение было подтверждено в областном суде, прокуратура Саратовской области обратилась в Первый кассационный суд и выиграла – дело вернули на повторное рассмотрение в Волжский районный суд.

Сегодня судья Виктор Кучко полностью удовлетворил ходатайство обвинения.

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