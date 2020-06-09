Экс-главу ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева оправдали
Сегодня, 9 июня, в Волжском районном суде приняли решение по делу в отношении экс-руководителя ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева.
- Оправдан судьей Никитой Вдовиным ввиду отсутствия состава преступления, — сообщила «КП-Саратов» пресс-секретарь Волжского районного суда Зулейха Бибарсова.
Напомним, Качева обвиняли в превышении должностных полномочий, якобы он совершил коррупционное преступление при госзакупках.
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ИСТОЧНИК KP.RU