Экс-главу ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева оправдали

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:45:55+03:00

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Сегодня, 9 июня, в Волжском районном суде приняли решение по делу в отношении экс-руководителя ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева.

- Оправдан судьей Никитой Вдовиным ввиду отсутствия состава преступления, — сообщила «КП-Саратов» пресс-секретарь Волжского районного суда Зулейха Бибарсова.

Напомним, Качева обвиняли в превышении должностных полномочий, якобы он совершил коррупционное преступление при госзакупках.

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ИСТОЧНИК KP.RU