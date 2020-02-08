2020-02-08T18:09:32+03:00
Общество

Обвиняемый экс-глава ГУ МЧС Игорь Качев стал одним из лучших бегунов «Лыжни России» в Саратовской области

Сейчас он находится под подпиской о невыезде
Ольга СИМОНОВА
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..Фото: Марина Новопашина
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Сегодня, 8 февраля, на «Лыжне России» в Базарном Карабулаке наградили победителей в VIP-забеге.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первое место среди мужчин занял директор драмтеатра Владимир Петренко, вторым стал бывший начальник ГУ МЧС области Игорь Качев, обвиняемый в превышении полномочий при заключении контрактов на ремонт спецтехники. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Тройку лидеров замкнул глава Марксовского района Дмитрий Романов.

Среди женщин в VIP-забеге победила гребчиха Наталья Стукальская (Лобова), второе место заняла сотрудница регионального минспорта Александра Кабанова, а третье — замминистра занятости Наталья Жуковская.

Напомним, участники соревнований состязались в дистанциях на 1945, 5 и 10 км.

Мероприятие также посетили известные саратовцы, которые не захотели вставать на лыжи. Например, председатель областного комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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