КВС лишило саратовцев не только холодной, но и горячей воды

В значительной части Саратова 26 и 27 мая не будет горячей воды из-за отключений ООО «КВС».

Не смотря на то, что КВС не имеет прямого отношения к горячему водоснабжению, отключения холодной воды на сутки, а у некоторых саратовцев и на больший срок, коснуться и наличия горячей воды.

- В связи с работами ООО «КВС» на сетях холодного водоснабжения 26 и 27 мая будет временно приостановлена подача горячей воды в Заводском, частях Ленинского, Кировского и Волжского районов Саратова. Возобновление горячего водоснабжения начнется после завершения работ ООО «КВС», - предупредили в «Т-Плюс».

Полный список объектов, которые будут находиться в зоне работ, опубликован здесь.

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