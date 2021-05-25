На Шехурдина и Ипподромной до утра отключили воду

Жители Шехурдина и Ипподромной проведут всю ночь и весь день без воды Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Саратове сегодня, 25 мая, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», примерно до 08:00 26 мая воды не будет на Шехурдина, 1, 28 и 28а, Ипподромной, 3, 5 и 5а.

Причиной отключения стала авария на Шехурдина, 1.

Стоит отметить, что в этом (и нескольких других районах) Саратова завтра, 26 мая, с 06:00 не будет воды. По идее, у жителей Шехурдина и Ипподромной в период с шести до восьми утра краны будут особенно сухими. Список адресов, где завтра отключат воду, можно посмотреть здесь. Также организован подвоз.

Без воды останутся множество саратовцев

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