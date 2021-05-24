ООО «КВС» анонсировало масштабное отключение воды в четырех районах Саратова

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В среду, 26 мая, в значительной части Саратова будет отключено холодное водоснабжение. Воды не будет с шести утра 26 мая и до пяти утра следующего дня, 27 мая, у сотен тысяч жителей Саратова.

Где в Саратове отключат воду?

Отключение коснется жителей Ленинского района (2, 3, 4, 5 Дачная, микрорайон НИИ Юго- Востока, ул. Ипподромная, ул. Куприянова, ул. Шехурдина), Кировского района (1, 2, 3 Пугачевский пос., микрорайоны СХИ, Аэропорт, «Звезда», «Стрелка», 1-я Дачная), Волжского района (микрорайоны Соколовая гора, поселки Соколовогорский, Новосоколовогорский) и Заводской район (Комсомольский поселок, микрорайоны Радуга, Подстанция и др.).

Полный список отключаемых адресов выложен файлом здесь.

В ООО «КВС» предупредили, что это только первое из четырех больших отключений, которое стоит в планах у компании. Это делается для замены оборудования.

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