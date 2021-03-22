Родителей детей из садика в Балакове просят почистить крышу

Крыша в детском саду протекает не в первый раз. Фото группы "Типичный Балаково"

В детском саду №62 Балакова родителей просят почистить крышу.

Об этом рассказали в группе «Типичный Балаково».

По словам родителей детей, в садике уже несколько раз протекала крыша.

- Вместо того, чтобы принимать меры, просят нас, родителей, чистить крышу. Простите, мы не профессионалы и не альпинисты, чтобы лазить по крышам. При этом производим все оплаты по нуждам садика, помимо стандартной (за пребывание ребенка) всякие попечительские и дополнительные сборы. Уже просто устали! А теперь еще и на крышу отправляют. Это нормально вообще? — возмутился пользователь соцсети.

В качестве доказательств приложены фото комнаты в детсаду, где расставлены ведра, чтобы собирать текущую воду, а также скриншот переписки с воспитателем, который просит почистить крышу, ссылаясь на требование руководства.

Фото группы "Типичный Балаково"

Напомним, совсем недавно скандалы с очисткой крыш в школах и детских садах Саратовской области дошли до высшего руководства. Депутат Государственной думы Николай Панков потребовал изыскать средства в бюджете на профессиональную уборку снега с крыш, чтобы этим не занимались сотрудники и родители. Ситуация возмутила и председателя Государственной думы Вячеслава Володина. После этого он вышел с инициативой найти средства на текущее содержание общеобразовательных учреждений, в том числе, Балакова.

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