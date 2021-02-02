В администрации Балаковского района прокомментировали текущую крышу детского садика

В администрации Балаковского района Саратовской области прокомментировали информацию о текущей крыше в детском саду №23.

Напомним, «КП-Саратов» писала, что в соцсетях родители жалуются на крышу дошкольного учреждения, которая протекает во время дождя. Из-за этого воспитанники вынуждены ходить по лужам.

- 2 февраля в связи с обильными осадками в дошкольном учреждении произошло протекание кровли в коридоре первого этажа. Администрацией детского сада незамедлительно были приняты меры по устранению последствий, проведены технические работы по очистке кровли от наледи и снега. Движение детей по коридору приостановлено. Реализация воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении не нарушена, — говорится в комментарии.

Кроме того, специалисты комитета образования района обследовали кровлю и составили смету на ее ремонт. Он должен начаться после улучшения погоды.

- Вопрос находится на контроле комитета образования, — подчеркнули в администрации.

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