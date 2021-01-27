Володин указал саратовским властям на причины, по которым «учителя на крышу лезут»

Вячеслав Володин

На встрече с директорами школ и детсадов в Саратове 27 января спикер ГД Вячеслав Володин поручил депутату Николаю Панкову отслеживать ситуацию с представлениями прокуратуры в адрес этих директоров.

- Если только напишут представление директорам детсадов и школ по поводу того, что они не могут исполнить все, что положено, потому что нет финансирования, то берите на контроль и разбирайтесь. Как можно спросить с них за очистку снега с крыш, если денег им на это не выделили? Не закупают игрушки, письменные принадлежности, моющие средства — нет денег у них, — отметил Володин. Он предположил, что в этом случае должны отвечать чиновники, ответственные за распределение финансирования.

- Есть вопросы, которые вы не можете решить. Школу за 800–900 млн рублей вы не можете построить. Но что вы можете решить? 25% персонала школ и садиков — административные сотрудники: уборщицы, повара, слесари и так далее. Сколько им платят? Минималку. Кто туда пойдет? — поинтересовался Володин.

- С одной стороны вы «решаете» их проблемы, с другой — прокуратура. Вот они и лезут на крышу, — сказал Володин и сорвал аплодисменты зала.

Встреча Вячеслава Володина с директорами школ и детсадов в Саратове

Он призвал город и область заняться этим вопросом, просчитать, какие затраты понесет бюджет, если доплачивать административному персоналу школ и детсадов.

Кроме того, спикер ГД предложил выделить школам и детсадам деньги на ежегодное содержание в расчете 2 тыс. рублей на одного школьника или дошкольника. Михаил Исаев согласился.

- Договорились, 135 млн рублей находите у себя, столько же я помогаю получить, — сказал Володин.

- Спикер поручил взять на контроль крайне важный вопрос, чтобы директора школ и заведующие детсадами не несли ответственность по вопросам, на решение которых у них нет финансирования. Это не только отсутствие уборки снега, о чем уже говорил. Это еще и закупка белья, игрушек, письменных принадлежностей, моющих средств. По поручению спикера возьму это на контроль, — написал Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

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