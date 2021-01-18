Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост о финансировании социальных учреждений на уборку снега с крыш.- По прогнозам к концу недели в Саратове потеплеет. Это значит, проблему с очисткой крыш необходимо решать срочно. Причем уже может и от снега и «сосулек», чтобы не подвергать опасности людей, — написал Панков.По его словам, особенно это касается школ и детских садов. Сейчас социальные учреждения не получают финансирования на уборку снега и наледи. Поэтому руководителей соцучреждений, отметил депутат ГД, ставят перед выбором, «а это не только наказание, но и опасность для жизни».- Считаю, администрации города нужно изыскать средства для социальных учреждений. Чтобы те могли нанимать дворников и промышленных альпинистов. Ну или как вариант — закрепить за МУПами обязанность содержать в порядке территории школ и детских садов. Других вариантов нет.Безопасность детей должна быть на первом месте, — подчеркнул Николай Панков.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.