Бродячие собаки напали на ребенка в Саратове

Фото соцсетей
В Саратове от стаи бродячих собак пострадал еще один ребенок.
Как сообщили в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», 4 марта, стая собак покусала школьника.
Нападение произошло днем на улице Шехурдина. Подросток возвращался со школы и решил зайти в продуктовый магазин, на подходе к магазину его окружила стая из пяти особей.
Ребенок попытался скрыться от собак и не пошел по дорожке, а полез через сугроб. Собаки все равно накинулись на него. Школьника укусили за ногу, его доставили в травмпункт.
Напомним, за первый месяц, когда возобновили отлов бродячих собак, в Саратове смогли изолировать только 100 особей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.