Бродячие собаки напали на ребенка в Саратове

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В Саратове от стаи бродячих собак пострадал еще один ребенок.

Как сообщили в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», 4 марта, стая собак покусала школьника.

Нападение произошло днем на улице Шехурдина. Подросток возвращался со школы и решил зайти в продуктовый магазин, на подходе к магазину его окружила стая из пяти особей.

Ребенок попытался скрыться от собак и не пошел по дорожке, а полез через сугроб. Собаки все равно накинулись на него. Школьника укусили за ногу, его доставили в травмпункт.

Напомним, за первый месяц, когда возобновили отлов бродячих собак, в Саратове смогли изолировать только 100 особей.

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