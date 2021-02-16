За месяц в Саратове смогли отловить только сотню бродячих собак

Бродячие собаки заполонили Саратов Фото: Екатерина Семенова

За месяц, с тех пор как был подписан договор на отлов безнадзорных собак МБУ «Дорстрой», отловлено около 100 животных. За минувшую неделю — 36. Наибольшее количество из них в Ленинском (14) и Заводском районах (11). Об этом сообщил в Инстаграме первый заместитель главы администрации Саратова Сергей Грачев.

- Это достаточно хороший темп, к концу марта мы рассчитываем полностью закрыть плановый годовой показатель на отлов 387 собак. На данный момент мероприятия по отлову ведутся бригадами на двух спецавтомобилях. В ближайшее время планируется привлечь к этим работам еще одну бригаду специалистов, — сообщил Грачев.

Он уточнил, что в первую очередь отрабатывают обращения, поступающие от граждан с территорий вблизи социальных учреждений.

Отловленные особи простерилизованы, привиты, чипированы и в настоящее время находятся под наблюдением. В дальнейшем их выпустят обратно на улицы города.

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