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Стая собак в Саратове напала на гуляющих детей

Во дворе дома на улице Семенова живет большая стая
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Собачья стая обитает во дворах домов на улице Семенова. Фото группы "Солнечный Саратов"

Собачья стая обитает во дворах домов на улице Семенова. Фото группы "Солнечный Саратов"

В поселке Солнечный-2 Саратова стая собак напала на детей.

Видео опубликовал анонимный автор в группе «Солнечный Саратов» днем 13 февраля.

По словам очевидцев, ЧП случилось у дома №13 по улице академика Семенова. На видео запечатлено, как несколько псов во дворе дома кинулись на играющих детей и побежали за ними. Автор также приложил фото, где видно, что стая состоит не менее чем из 15 псов.

Жители Саратова неоднократно взывали к местным властям с просьбами и требованиями навести порядок с бездомными животными. Бродячие собаки живут во всех районах, зачастую обитают рядом со школами и пугают детей. Немало случаев нападения на людей, которые оканчивались укусами и обращениями в больницу. При этом глава города Михаил Исаев лишь соглашается с тем, что проблема есть. Однако пока она не решается. Имеющийся приют вмещает около сотни особей и после нескольких дней пребывания их выпускают обратно на улицы.

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ЧП