Причиной коммунальной аварии в Саратове стало перемерзание оборудования

Авария на замерзшем оборудовании ООО "КВС" - версия мэра города

Днем 25 февраля мэр Саратова Исаев отчитался в соцсетях о своей поездке на водопроводный комплекс ООО «КВС»

- Посетил водопроводный комплекс-3 ООО «КВС», авария на котором стала причиной того, что тысячи саратовцев остались без водоснабжения и отопления. Визуально, причиной произошедшего стало перемерзание оборудования, - сообщил мэр.

Сейчас комплекс работает в штатном режиме, идет наполнение насосной станции «Вольская».

- Действиям коммунальных служб дадут оценку надзорные органы, виновные должны понести ответственность», - написал в своем Instagram Михаил Исаев.

Ранее определить причины аварии и наказать виновных призвал председатель ГД Вячеслав Володин, прибывший 25 февраля в Саратов с рабочей поездкой.