Володин потребовал наказать виновников отключения воды и тепла в Саратове

Володин предложил четко разобраться в причинах аварии

Председатель Государственной думы России приехал с рабочим визитом в Саратов. Он сразу затронул ситуацию с массовым отключением воды.

- Все обостряется тем, что температура минусовая, плюс ветер, который несет дополнительные проблемы, система остывает. Поэтому нам важно, чтобы вода как можно быстрее пришла в котельную, — заявил он.

Губернатор Валерий Радаев заверил его, что ситуация находится на контроле.

Володин потребовал начать расследование аварии, чтобы виновные понесли наказание.

- Пусть виновный отвечает. Так нельзя: ночью случилось, а сейчас видите сколько времени. Городские службы должны были отреагировать, чтобы не только локализовать ситуацию, но ее исправить. Самое главное, чтобы система была наполнена. А потом, чтобы горячую воду подали уже в квартиру. Надо разобраться и наказать тех, кто это допустил, — заявил он.

Губернатор пообещал принять все меры.

Напомним, воду отключили почти во всех районах Саратова еще ночью. К утру без воды и отопления остались более 400 тыс. жителей. Исправить ситуацию обещают к вечеру.

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