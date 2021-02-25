Володин предложил в будущем приступить к повышению зарплат медиков «скорой» по всей Саратовской области

Володин предложил начать повышать зарплаты медикам не только в Саратове

В ходе рабочего визита в Саратов 25 февраля председатель ГД Вячеслав Володин побывал на стройплощадке жилья для медиков «скорой» в поселке Елшанка. Его сопровождали губернатор, министр здравоохранения и другие чиновники.

Володин заявил, что рост зарплат и строительство жилья для медиков скорой помощи помогли достичь определенных подвижек в вопросе роста желающих работать в «скорой». Но если со средним медперсоналом ситуация чуть лучше, то с врачами увеличение количества специалистов произошло пока только на 5%.

- Забыли о рядовых врачах, а они о вас забыли. А сейчас ходите за ними с зарплатами. Доверие потерять просто, восстановить сложно, — заметил Володин министру здравоохранения Костину.

Тот подчеркнул, что очень надеется на возвращение части медиков, ушедших в коммерческие клиники, потому что величина доходов и оснащение скорой помощи начинает приближаться к уровню платных медучреждений.

Вячеслав Володин потребовал зафиксировать нынешнее повышение зарплат медиков «скорой» в Саратове как базовый уровень и в дальнейшем начать повышение зарплат на скорой помощи по всей области.