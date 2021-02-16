Комитет по инвестиционным проектам отчитался о строительстве собачьего приюта в Саратове

Собачий приют в Заводском районе Саратова

Комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области отчитался о строительстве собачьего приюта.

Он должен появиться в Заводском районе Саратова. В 2020 году был построен каркас, устроена система водоснабжения и канализации.

- Сейчас ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления и вентиляции. Рабочие приступили к внутренней отделке помещения. Все работы производятся в соответствии с утвержденным графиком, благоустройство прилегающей территории выполнят весной. Приют рассчитан на размещение 314 животных, их них 180 — в открытых вольерах и 134 — в основном здании.

В рамках государственного контракта все работы должны быть завершены до 30 июня 2021 года, — говорится в сообщении комитета.

Чиновники забыли упомянуть, что инициатором строительства стал председатель ГД Вячеслав Володин, который также помог с источниками финансирования проекта. К спикеру ГД в 2020 году обратились жители Саратова, которые пожаловались на отсутствие отлова безнадзорных животных и нападения собак на людей.

В условиях бездействия местных властей проблема бродячих собак стала одной из самых актуальных для саратовцев.

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