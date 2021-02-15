Вакцинация, расчистка дорог и бездомные собаки: что волнует саратовцев с начала февраля 2021 года

Вакцинация - тема номер один в Саратове Фото: Александр Уриевский

За две недели февраля через приложение «Госуслуги» поступило более тысячи сообщений от жителей Саратовской области с желанием записаться на прививку от COVID-19. Возможность встать в электронную очередь появилась 31 января. С того дня Центр управления регионом зафиксировал 1 150 сообщений граждан.

Заметно меньше стало количество обращений об отсутствии препаратов или невозможности вакцинироваться. Как сообщили «КП-Саратов» в Центре управления регионом, их поступило 82.

Тема вакцинации от коронавируса сегодня на первом месте в рейтинге ЦУР.

В соцсетях зафиксирована 351 жалоба на плохую расчистку дорог от снега и льда. Замыкает топ-3 вопрос отлова безнадзорных собак — 105 сообщений.

Саратовцев значительно меньше интересуют вопросы вакцинации при выезде за рубеж и получении госуслуг, а также открытия границ в преддверии летнего периода. Эти темы важны для жителей страны в целом.