К высокой цене на батоны в Саратове привела техническая ошибка

К такой высокой цене на батон привела ошибка. Фото из Инстаграм-аккаунта pro_saratov_life

В министерстве экономического развития Саратовской области прокомментировали публикацию «КП-Саратов» «Саратовцы возмущаются батонами по 56 и 72 рубля в продаже».

- По вопросу необоснованного роста цен на батоны «Нарезной» и «Горчичный» Энгельсского хлебзавода в сети магазинов «Магнит», получены пояснения представителя торговой сети о том, что при загрузке головной компанией цен в общую базу произошла техническая ошибка, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минэкономразвития.

По словам пресс-службы, недочеты уже устраняются.

По данным Саратовстата на 7 декабря, цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов с начала года выросли на 12% и составили 47,34 рубля за килограмм. Это без учета упаковки и нарезки. Ржаной и ржано-пшеничный в среднем и то дешевле — 43,19 рубля за кг.

- В целом в Саратовской области уровень цен на хлеб остается стабильным и находится в лидерах среди регионов ПФО по самой низкой стоимости, — отметили в министерстве.

По поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева началась работа по стабилизации цен. Для этого создана рабочая группа.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства региона Роман Ковальский сообщал, что область самообеспечивает себя во многом: в муке, макаронах, яйцах, овощах и другом. По подсолнечному маслу превышение самообеспеченности наблюдается в 17 раз.

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