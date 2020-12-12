Саратовские министры будут отвечать за снижение цен на продукты

Валерий Радаев провел совещание по ситуации с ценами на продукты
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по ценам на продукты.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он призвал членов правительства работать над сбалансированием цен.
- Встречайтесь, разговаривайте с нашими производителями, переработчиками, нацеливайте их на региональный рынок. Цены должны быть сбалансированные относительно стоимости продовольственной корзины и объемов производства, — заявил губернатор.
В Саратовской области подорожали мука, сахар и растительное масло. При этом сейчас правительство РФ установило на последние две позиции предельные отпускные цены, а по муке вопрос решается. Также введены заградительные пошлины на экспорт подсолнечника.
По поручению Валерия Радаева, в Саратовской области будет создана комиссия по снижению цен на продукты.
Валерий Радаев поручил создать специальную комиссию, которая будет отслеживать соблюдение мер по снижению цен на региональном продовольственном рынке.
- Управляйте процессами на каждом этапе, от поля до прилавка. Все рычаги должны быть задействованы. Персональная ответственность — на министрах сельского хозяйства и экономики, — заявил Валерий Радаев.
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