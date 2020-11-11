Цены на сахар в Саратовской области увеличились из-за сокращения посевных площадей

Сегодня, 11 ноября, проходит онлайн-брифинг министра сельского хозяйства Саратовской области Романа Ковальского.

Он рассказал, что близится к завершению полевые работы 2020 года. Уборочная кампания вышла на финишную прямую.

- Аграрии собрали хороший урожай. Средняя урожайность — 24,3 центнера на гектар. Планируется собрать более 5,4 млн тонн зерновых. Это один из рекордных сборов для нас, — сообщил Ковальский.

Он заявил, что область входит в десятку региона по самообеспеченности. Полностью покрывается потребность в зерне, муке, макаронах, растительном масле, свинине, яйцах и овощах, а по подсолнечному маслу превышение самообеспеченности наблюдается в 17 раз.

Однако по некоторым продуктам недостаточная самообеспеченность — это картофель, мясо и фрукты.

Также министр рассказал о ценах на масло и сахар.

- Фиксируем рост цен. Он обусловлен общемировыми тенденциями. Например, объем производства подсолнечного масла в РФ снизился, в Малайзии на 8% упало производство пальмового масла. К тому же мы собрали меньше подсолнечника: в 2019 году сбор составил 2,2 млн тонн, в этом — прогнозируется 1,7 тонны. Но это все же полностью покрывает потребности перерабатывающих производств, — отметил Ковальский.

Он упомянул также, что подъем цен на сахар связан с ростом цен на мировых рынках и сокращением посевных площадей и урожайности в этом году, в том числе в Саратовской области.

- Примерно на 30% сокращены посевные площади по сравнению с 2018 годом. Но внутренние потребности Балашовского сахарного завода будут обеспечены, — заявил министр сельского хозяйства.

По его словам, будет произведено около 50 тыс. тонн сахара.

Также сейчас рассматривается вопрос о повышении пошлин на экспорт семян подсолнечника, если возникнет риск, что отечественные заводы не будут обеспечены сырьем.

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