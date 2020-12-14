Саратовцы возмущаются батонами по 56 и 72 рубля в продаже

Цены на батоны в Саратовской области выросли
Фото: Ольга Симонова
Жители Саратова оказались шокированы ценами на хлеб.
Как сообщили горожане в соцсетях, нарезанный горчичный батон в «Магните» на улице Дегтярная стоит 72,99 рубля.
Фото из Инстаграм-аккаунта pro_saratov_life
Также в магазине другой сети корреспондент увидел подобное хлебобулочное изделие за 56 рублей.
В социальной сети властей области призвали обратить внимание на цены.
Напомним, в ноябре 2020 года министр сельского хозяйства Роман Ковальский сообщал, что область входит в десятку регионов по самообеспеченности. Полностью покрывается потребность в зерне, муке, макаронах, растительном масле, свинине, яйцах и овощах, а по подсолнечному маслу превышение самообеспеченности наблюдается в 17 раз.
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