В Саратове вновь будет рассмотрено дело Игоря Качева

Игорь Качев Фото: Александр Уриевский

В Саратове Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит кассационное представление на оправдательный приговор Игорю Качеву.

Прокуратура Саратовской области не согласилась с решением суда первой инстанции об оправдании бывшего начальника ГУ МЧС области. Однако областной суд также оставил его в силе. Теперь жалоба подана выше.

Рассмотрение должно состояться в четверг, 26 ноября.

Напомним, Качева обвиняли в превышении полномочий при заключении государственных контрактов на ремонт техники МЧС. Обвинение просило отправить его в колонию на два года и назначить штраф в сумме 6,2 млн рублей. Однако ранее суды сочли, что в действиях Качева нет состава преступления.

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