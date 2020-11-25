В Саратове вновь будет рассмотрено дело Игоря Качева

Игорь Качев
Фото: Александр Уриевский
В Саратове Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит кассационное представление на оправдательный приговор Игорю Качеву.
Прокуратура Саратовской области не согласилась с решением суда первой инстанции об оправдании бывшего начальника ГУ МЧС области. Однако областной суд также оставил его в силе. Теперь жалоба подана выше.
Рассмотрение должно состояться в четверг, 26 ноября.
Напомним, Качева обвиняли в превышении полномочий при заключении государственных контрактов на ремонт техники МЧС. Обвинение просило отправить его в колонию на два года и назначить штраф в сумме 6,2 млн рублей. Однако ранее суды сочли, что в действиях Качева нет состава преступления.
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