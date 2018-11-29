Начальник саратовского МЧС Игорь Качев прибыл в суд

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-29T17:30:02+03:00

Там состоится рассмотрение ходатайства УФСБ об отстранении его от должности

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Начальник ГУ МЧС по Саратовской области Игорь Качев прибыл в Волжский районный суд. Об этом сообщил корреспондент «КП-Саратов».

Там сегодня состоится рассмотрение ходатайства УФСБ об отстранении Игоря Качева от занимаемой должности.

Рассматривать ходатайство будет судья Виктор Кучко.

Напомним, генерал-майора Игоря Качева подозревают в коррупционных нарушениях при госзакупках. Кроме того, возможны и преступления, связанные с присвоением и растратой федеральных денежных средств.