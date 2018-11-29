Начальник саратовского МЧС Игорь Качев прибыл в суд
Там состоится рассмотрение ходатайства УФСБ об отстранении его от должности
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Начальник ГУ МЧС по Саратовской области Игорь Качев прибыл в Волжский районный суд. Об этом сообщил корреспондент «КП-Саратов».
Там сегодня состоится рассмотрение ходатайства УФСБ об отстранении Игоря Качева от занимаемой должности.
Рассматривать ходатайство будет судья Виктор Кучко.
Напомним, генерал-майора Игоря Качева подозревают в коррупционных нарушениях при госзакупках. Кроме того, возможны и преступления, связанные с присвоением и растратой федеральных денежных средств.