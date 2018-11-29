2018-11-29T17:30:02+03:00
Происшествия

Начальник саратовского МЧС Игорь Качев прибыл в суд

Там состоится рассмотрение ходатайства УФСБ об отстранении его от должности
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Начальник ГУ МЧС по Саратовской области Игорь Качев прибыл в Волжский районный суд. Об этом сообщил корреспондент «КП-Саратов».

Там сегодня состоится рассмотрение ходатайства УФСБ об отстранении Игоря Качева от занимаемой должности.

Рассматривать ходатайство будет судья Виктор Кучко.

Напомним, генерал-майора Игоря Качева подозревают в коррупционных нарушениях при госзакупках. Кроме того, возможны и преступления, связанные с присвоением и растратой федеральных денежных средств.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Генерал Качев попросил суд не отстранять его от работы
Концерт IC3PEAK в Саратове пока не отменен
Работники саратовской табачной фабрики могут переехать в Восточную Европу
Жители Ленинского района остались без воды
Мэр Саратова призвал подавать в суд на должников по налогам и за аренду
КВС заменит аварийный водовод по улице Саловская
В СГЮА прошло заседание Совета ректоров вузов Саратовской области
В Саратове благотворители организуют помощь онкобольным
В центре Саратова на пешеходном переходе сбили мужчину
Михаил Исаев рассказал о концессионных решениях по реконструкции саратовского водоснабжения
Управление ГИБДД по Саратовской области просит не давать взятки инспекторам
Саратовские предприниматели вновь посоревнуются в лучшем новогоднем оформлении
Саратовская спортсменка взяла «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по плаванию
Михаил Исаев назвал Саратов живым организмом
Панков: Володин помог повысить готовность Саратова к уборке снега
На Балаковской АЭС прошли соревнования по дартсу