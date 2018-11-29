Начальника саратовского МЧС Игоря Качева отстранили от должности

29 ноября в Волжском районном суде Саратова состоялось рассмотрение ходатайства УФСБ об отстранении от должности Игоря Качева начальника ГУ МЧС области.

Стоит отметить, что начальнику ГУ МЧС Качеву вменяется статья 286 — «Превышение должностных полномочий».

Волжский районный судФото: Александр Уриевский

Как сообщил из зала суда корреспондент «КП-Саратов», судья Виктор Кучко принял решение отстранить Игоря Качева от должности начальника ГУ МЧС по Саратовской области по ходатайству УФСБ и при поддержке прокуратуры.

Суд посчитал, что Качева необходимо отстранить, поскольку сбор доказательств по уголовному делу не закончен. Для отстранения есть все основания, — резюмировал судья.

Заседание провел судья Виктор КучкоФото: Александр Уриевский

По словам следователя, Качев может мешать следствию, устранить доказательства, воздействовать на свидетелей, которые являются его подчиненными.

Качев признал свою вину. Он просил, чтобы не трогали его помощника, который занимался всеми эти вопросами.

- Никакого умысла не было, деньги потрачены на машины, которые ремонтировались. Были финансовые нарушения, я не скрываю, — заявил в зале суда Качев.

Судья Виктор Кучко огласил решение об отстраненииФото: Александр Уриевский

Напомним, генерал-майора Игоря Качева и его заместителя полковника Алексея Власова задержали 28 ноября утром. Спецоперацию провели сотрудники Главного управления собственной безопасности МЧС России совместно с региональным У ФСБ.

По официальной информации, его подозревают в коррупционных нарушениях с госзакупками. Кроме того, говорится о возможных преступлениях, связанных с присвоением и растратой федеральных денежных средств.

Однако уже на следующий день, сегодня, Игорь Качев вышел на работу, что подтвердили в ГУ МЧС. Он был отпущен под подписку о невыезде.

- Управление работает в штатном режиме, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе регионального МЧС.

Впрочем на сегодняшнем заседании правительства Игорь Качев не появился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Начальник саратовского МЧС задержан за злоупотребления при госзакупках

Игоря Качева задержали сотрудники собственной безопасности и УФСБ

(подробнее)

Генерал Качев попросил суд не отстранять его от работы

Качев: Были финансовые нарушения, я не скрываю

(подробнее)