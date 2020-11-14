Труп пропавшей в Саратове Татьяны Кузьмич обнаружен в подвале дома

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Вечером 13 ноября в подвале одного из домов на Большой Садовой улице Саратова оперативники обнаружили тело 22-летней девушки, которая пропала накануне.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном СК.

Организована проверка, следователь осмотрел место происшествия и труп погибшей. На ее теле обнаружены ссадины и кровоподтеки.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится судебно-медицинское исследование для определения причины ее смерти. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Напомним, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ранее сообщали о пропаже 22-летней Татьяны Кузьмич. Теперь в их паблике написано о смерти девушки.

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