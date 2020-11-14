Задержан предполагаемый убийца Татьяны Кузьмич в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве 22-летней Татьяны Кузьмич в Кировском районе Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, вечером 13 ноября ее труп нашли в подвале дома под лоджией квартиры одного из домов на Большой Садовой улице.

Ранее волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявляли поиски горожанки, сегодня они сообщили о том, что девушка найдена мертвой.

Согласно проведенному судебно-медицинскому исследованию, смерть девушки наступила от механической асфиксии в результате сдавления органов шеи.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 30-летний местный житель, который скрывался в Аткарском районе. Его доставили в отдел, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

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