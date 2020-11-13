В Саратове пропала девушка ростом 180 см в сапогах на шпильке

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В Саратове разыскивают 22-летнюю Татьяну Кузьмич (Буденную).

Как сообщили в отряде «ЛизаАлерт», девушка пропала во Фрунзенском районе 12 ноября.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, волосы светлые длинные, глаза серо-голубые.

На момент пропажи Татьяна была одета в черную короткую шубу, светло-голубые джинсы и черные высокие сапоги на шпильке.

Если вы видели девушку, позвоните по номеру отряда волонтеров «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или 112.

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