В Саратове пропала девушка ростом 180 см в сапогах на шпильке

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В Саратове разыскивают 22-летнюю Татьяну Кузьмич (Буденную).
Как сообщили в отряде «ЛизаАлерт», девушка пропала во Фрунзенском районе 12 ноября.
Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, волосы светлые длинные, глаза серо-голубые.
На момент пропажи Татьяна была одета в черную короткую шубу, светло-голубые джинсы и черные высокие сапоги на шпильке.
Если вы видели девушку, позвоните по номеру отряда волонтеров «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или 112.
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