Глава Следственного комитета РФ поручил разобраться с травлей погибшего подростка в Ртищеве

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение разобраться с травлей погибшего в аварии 16-летнего парня из Ртищева и его матери.

Как рассказали «КП-Саратов» в Следственном комитете РФ, неизвестный устроил онлайн-эфир с нецензурными словами в адрес подростка и его семьи. Еще он расклеил на фонарных столбах в городе оскорбительные объявления.

Следователи проводят проверку.

Напомним, авария произошла 26 октября в 14:40, 40-летняя водительница Kia Rio сбила подростка на Красной улице в Ртищеве и уехала.

Ее не смущали знаки о максимальной скорости в 20 км/ч, а также предупреждающие — о детях.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.

Напомним, расследование брал под свой контроль прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

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