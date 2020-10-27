Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко взял на личный контроль ДТП в Ртищеве, где насмерть сбили подростка

Прокуратура Саратовской области взяла на контроль ход расследования смертельного ДТП в Ртищеве.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ситуацию будет лично контролировать прокурор области Сергей Филипенко.

Напомним, авария произошла на улице Красная в Ртищеве днем 26 октября. По версии следствия, 40-летняя женщина на автомобиле Kia Rio сбила 16-летнего подростка. При этом машина ехала на большой скорости. Мальчик погиб на месте, а водительница скрылась. Вскоре ее задержали.

Возбуждено уголовное дело.