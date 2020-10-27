Возбуждено уголовное дело о сбитом насмерть подростке в Ртищеве

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Ртищеве Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попала 40-летняя женщина.

По предварительным данным, в 14:40 в понедельник, 26 октября, она на автомобиле Kia Rio ехала по улице Красная. Напротив дома №10, в зоне ограничения максимальной скорости до 20 км/ч и знака «Дети», сбила 16-летнего мальчика. Тот переходил дорогу слева направо по ходу движения.

От полученных травм подросток скончался на месте, а женщина скрылась. Впоследствии ее нашли сотрудники ГИБДД.

Решается вопрос о мере пресечения, расследование продолжается.

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