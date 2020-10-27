Стало известно, почему в Ртищево сбившая насмерть ребенка женщина скрылась с места ДТП

Эта иномарка сбила насмерть 16-летнего подростка в Ртищево

Задержана женщина, которая за рулем своей машины днем 26 октября сбила 16-летнего юношу на улице Красная в Ртищево Саратовской области. Сейчас у нее статус подозреваемой, меру пресечения в ближайшее время изберет суд.

Как сообщили в соцсетях жители Ртищево, речь может идти о 40-летней Наталье Г., жительнице Челябинска.

ДТП случилось в 14:40 в понедельник, 26 октября, на улице Красная, у дома №10. Ребенка от удара отбросило на несколько метров, он погиб на месте, водитель на белой Kia Rio скрылась. Она не стала обращаться с признанием в правоохранительные органы, по некоторым данным, женщина была пьяна.

Через несколько часов машину и ее владелицу отыскали сотрудники ГИБДД.

В Следственном комитете, куда переданы материалы о гибели подростка, подтвердили, что ребенка сбили в зоне ограничения максимальной скорости до 20 км/ч и знака «Дети».

Погибший — 16-летний Артем, школьник активно занимался плаванием.

Переписка в соцсетях

В соцсетях родственники и знакомые подозреваемой просят поделиться записями видеорегистраторов или случайными съемками момента ДТП.