Стало известно, почему в Ртищево сбившая насмерть ребенка женщина скрылась с места ДТП

Эта иномарка сбила насмерть 16-летнего подростка в Ртищево
Задержана женщина, которая за рулем своей машины днем 26 октября сбила 16-летнего юношу на улице Красная в Ртищево Саратовской области. Сейчас у нее статус подозреваемой, меру пресечения в ближайшее время изберет суд.
Как сообщили в соцсетях жители Ртищево, речь может идти о 40-летней Наталье Г., жительнице Челябинска.
ДТП случилось в 14:40 в понедельник, 26 октября, на улице Красная, у дома №10. Ребенка от удара отбросило на несколько метров, он погиб на месте, водитель на белой Kia Rio скрылась. Она не стала обращаться с признанием в правоохранительные органы, по некоторым данным, женщина была пьяна.
Через несколько часов машину и ее владелицу отыскали сотрудники ГИБДД.
В Следственном комитете, куда переданы материалы о гибели подростка, подтвердили, что ребенка сбили в зоне ограничения максимальной скорости до 20 км/ч и знака «Дети».
Погибший — 16-летний Артем, школьник активно занимался плаванием.
Переписка в соцсетях
В соцсетях родственники и знакомые подозреваемой просят поделиться записями видеорегистраторов или случайными съемками момента ДТП.