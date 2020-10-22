Саратовским школьникам продлили каникулы

Классы будут пустовать до 9 ноября Фото: Екатерина Семенова

В школах Саратова осенние каникулы продлеваются до 7 ноября.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, такое решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Таким образом, дети выйдут на занятия 9 ноября, в понедельник, и проведут на каникулах две недели.

Ранее министерство образования отмечало, что каждая школа принимает решение о возможном продлении каникул самостоятельно.

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