Саратовским школьникам продлили каникулы

Классы будут пустовать до 9 ноября
Фото: Екатерина Семенова
В школах Саратова осенние каникулы продлеваются до 7 ноября.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, такое решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Таким образом, дети выйдут на занятия 9 ноября, в понедельник, и проведут на каникулах две недели.
Ранее министерство образования отмечало, что каждая школа принимает решение о возможном продлении каникул самостоятельно.
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