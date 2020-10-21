Решение о продлении школьных каникул в Саратовской области примут через два дня

В Аткарском районе решение уже принято

Аткарский район Саратовской области первым принял решение о продлении школьных каникул до двух недель. Здесь школьники выйдут на учебу не 5 ноября, а 9-го.

В министерстве образования пояснили «КП-Саратов», что каждый район и муниципалитет будет принимать свое решение по поводу продления каникул. Это связано с эпидемиологической ситуацией на местах.

- В Аткарском районе решение обусловлено высокой заболеваемостью, — прокомментировали в Минобразе.

Окончательное решение по каждому району должно быть готово в пятницу, 23 октября.

Эту информацию подтвердила также 21 октября на заседании комитета в облдуме замминистра образования области Ирина Чинаева.