Житель Саратова обрушился с критикой на отремонтированный Трофимовский мост

Трофимовский мост в день открытия Фото: Дарья Вострикова

Житель Саратова раскритиковал ремонт Трофимовского моста.

Пользователь сервиса «Яндекс. Район» под ником «Димон S» опубликовал пост, в котором рассказал о недостатках при ремонте и возникающих проблемах для жителей.

Он отметил, что при перекладке асфальта по улице Шехурдина образовались стыки, которые после минусовых температур могут разрушиться.

- Но это все цветочки. Недавно с товарищем решили забрать его чадо из детского сада и прогуляться до ВСО. Вот тут и вылезли ягодки. Лестница на аллейку к Яве до сих пор перекрыта! Пешеходных переходов на другую сторону больше нет поблизости! Все лезут через ограждения на недоделанную лестницу, — сообщил «Димон S».

Также его не устроила конструкция лестницы, торчащие из столбов болты, выбоины и торчащий люк на дорожке к остановке.

- Ладно, обруливаем люк и бац, опять, яма метров 10 длиной. Оказывается, после открытия асфальт перекопали чуть ли не на следующий день, а людей заставили лазить по земляной насыпи, работу в итоге доделали, но асфальт там только старый накиданный в яму оставили. И вроде все успешно миновали, но метров через 20 дорожка заканчивается, и начинается старая аллейка в богом забытом месте. Только из нового там везде следы строительной техники. В общем понимаешь, что ты в Саратове, вроде бы 21 век вовсю идет, но не у нас, — считает житель.

По его словам, местные строители заявили, что недоделки возникли из-за ускорения темпов строительства.

Саратовец напомнил, что сейчас идет возведение Дворца водных видов спорта, рабочих также призывают ускориться.

Напомним, Трофимовский мост открыли 5 октября. Хотя движение по нему не восстановлено полностью, например, еще не ходят троллейбусы №5. За три дня до этого был уволен глава дорожного комитета Саратова Сергей Кузнецов. Как сообщил мэр Михаил Исаев, причиной увольнения стало то, что ранее Кузнецов возглавлял дорожную фирму, что наводит на «мысли о возможном личном интересе».

- Что мы получим на выходе, Дворец без бассейна или только душевые без раздевалок? — задается он вопросом.

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