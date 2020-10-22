Бусаргин пообещал ежедневные планерки на стройке Дворца водных видов спорта

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Вчера, 21 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание о строительстве социально важных объектов в Саратове и Энгельсском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, одной из обсуждаемых тем стал Дворец водных видов спорта.

Губернатор потребовал, чтобы к строительству привлекли людей дополнительно. Сейчас только несколько человек занимаются отделкой фасада, но если пойдет дождь, работы остановятся.

Министру строительства и ЖКХ Павлу Мигачеву он поставил задачу, чтобы теплоснабжение объекта было обеспечено до конца недели.

Напомним, Валерий Радаев после личного посещения данных объектов остался недоволен организацией строительных работ.

И.о. председателя комитета по реализации инвестпроектов области Роман Карякин доложил, что с сегодняшнего дня, 22 октября, число рабочих на объекте будет увеличено, привлекут дополнительные бригады. В ноябре закончат благоустройство территории, отделку плавательного и прыжкового бассейнов к 1 декабря.

Валерий Радаев поручил министру спорта и молодежной политики Александру Абросимову поэтапно принимать готовые помещения спорткомплекса и устанавливать оборудование.

Вице-губернатор - Председатель Правительства области Роман Бусаргин отметил, что после критики главы региона во Дворце водных видов спорта будут проводиться ежедневные планерки с целью повышения темпов работ.

Также на совещании обсудили сроки ввода в эксплуатацию подъезда к селу Смеловка, велодорожки, которая ведет от Энгельса к Парку покорителей космоса.

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