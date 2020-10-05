В Саратове открыли Трофимовский мост

В Саратове открыто движение по Трофимовскому мосту
Фото: Дарья Вострикова
В Саратове 5 октября официально открыли движение по Трофимовскому мосту
На мероприятии присутствовали председатель правительства Александр Стрелюхин, глава города Михаил Исаев, его заместитель по городскому хозяйству Максим Сиденко и руководитель ПривЖД Сергей Альмеев.
Еще не все работы выполнены
Фото: Дарья Вострикова
Напомним, работы начались в декабре 2019 года. Деньги на реконструкцию были выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Мост практически возвели заново, заменив основные элементы конструкции. Работы вел подрядчик ООО «Бурбау», проект выполнен ООО «Проектмостореконструкция».
Чиновники поблагодарили Сергея Альмеева за помощь при строительстве моста и отметили, что подрядчик сделал все в сжатые сроки.
На сегодняшний день работы выполнены на 91%: остается покрасить лестницу и забор у опоры №3, на 2-й Прокатной доделать тротуары, на Шехурдина установить светофоры, благоустроить территорию.
Водители первых автомобилей, заехавших на мост, приветствовали друг друга сигналами. В ближайшее время там организуют движение троллейбусов.
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