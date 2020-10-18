Состояние выброшенных из окна в Саратове девочек остается тяжелым

Пострадавшие от рук матери девочки находятся в тяжелом состоянии

Девочки, которых собственная мать выкинула из окна четвертого этажа в Саратове, на утро 18 октября находятся по-прежнему в тяжелом состоянии.

- Обе девочки находятся в лечебном учреждении, состояние стабильно тяжелое, - прокомментировали «КП-Саратов» состояние детей в областном минздраве.

Накануне замминистра Денис Грайфер уточнил, что состояние 8-летней девочке немного лучше, чем ее младшей 5-летней сестры. Но у обеих политравмы и давать прогноз медики не берутся.

Они размещены в одном из медучреждений Саратова, им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, в Саратове из окна четвертого этажа дома на Ново-Астраханском шоссе, 60, выпали две девочки, 8 и 5-ти лет. Следствие считает, что их выбросила из окна своей квартиры мать, 38-летняя Татьяна Астрюхина.