«Была в депрессии после развода»: в Саратове мать выбросила из окна двоих детей

В Саратове мать выбросила детей из окна, желая им смерти. Фото местного жителя

В Саратове сегодня, 17 октября, 39-летняя Татьяна Астрюхина выбросила из окна двух дочерей — восьмилетнюю Женю и пятилетнюю Свету (имена детей изменены - прим.ред.). Девочки остались живы, как и мать, которая пыталась совершить необдуманный поступок и с собой, но попали в больницу.

Трагедия произошла в доме №60 по Новоастраханскому шоссе в Заводском районе.

Мать выбросила дочерей из окна четвертого этажа, но девочки остались живы Фото: Дарья Вострикова

В причинах трагедии разбираются следователи, но уже сейчас есть предварительные мотивы.

Как сообщил «КП-Саратов» сосед, который пожелал остаться анонимным, недавно Татьяна развелась с мужем, у них началась дележка имущества. На фоне случившегося она впала в депрессию и принимала антидепрессанты. Апогеем истории стало то, что женщина скинула дочерей с четвертого этажа и попыталась покончить с собой, но ее отец и по совместительству дед девочек поймал ее буквально за ноги.

Соседи также отмечают, что семья была как все, благополучная. Дети занимались танцами, посещали тренировки. Туда их возила бабушка, которая жила в той же квартире. Но мать решила перечеркнуть все сегодня.

Соседи говорят, что семья Татьяны Астрюхиной была нормальной Фото: Дарья Вострикова

Сейчас малышки находятся в больнице в тяжелом состоянии. В медучреждение увезли и нерадивую мать. Теперь она под охраной.

Следователи регионального СУ СКР уже возбудили на Татьяну уголовное дело за покушение на убийство двух малолетних лиц.

Правоохранители отмечают, что Астрюхина именно хотела убить дочерей. «С целью причинения смерти» — именно такую формулировку используют следователи.

На Татьяну Астрюхину завели дело за покушение на убийство двух малолетних лиц Фото: СУ СКР по Саратовской области

UPD: В Минздраве позже рассказали, что обе девочки поступили в больницу в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизни. Мать также госпитализирована.

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