Возбуждено дело на выбросившую из окна своих детей мать из Саратова

Следователи возбудили уголовное дело о трагедии в Заводском районе, в которой пострадали двое детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 17 октября днем жительница Заводского района захотела убить своих дочерей в возрасте 5 и 8 лет. Поэтому она выбросила их из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже дома на Ново-Астраханском шоссе в Саратове.

Малышек госпитализировали, им оказывают необходимую помощь.

Работу следственной группы на месте происшествия координирует руководитель следственного управления Анатолий Говорунов. К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК.

Подозреваемую доставили в медицинское учреждение, ее охраняет полиция.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователи выяснят все причины и условия, которые привели к трагедии. Расследование продолжается.

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