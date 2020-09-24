Депутаты в Саратове сохранили назначение «скотомогильник» и «свалка» для участка рядом с инфекционной больницей

Место, где расположен карьер, окружено пустырями и промзонами. Кто придумал разбить парк на таком отдалении от жилых территорий?

На заседании Саратовской городской думы 24 сентября депутаты не стали менять назначение земли возле строящейся инфекционной больницы и сохранили для участка в 382,9 гектара возможность размещения здесь скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению бытового мусора и отходов.

Депутаты рассматривали внесение изменений в Генплан, в числе которых было предложение от предпринимателей изменить назначение этого участка на зону промышленного назначения. Это позволит начать работу карьера по добыче глины, который действует с 1963 года. Однако в конце 2019 года мэр Саратова Исаев подписал отказ на запрос про использование в этих целях, потому что тут была запланирована свалка или скотомогильник.

Сегодня депутаты отклонили предложения предпринимателей вернуть землю в зону промышленного использования. Таким образом, сохраняя возможность появления недалеко от инфекционной больницы мусорного полигона.

В пресс-релизе по итогам заседания гордумы сообщается, что «задача администрации города сделать пребывание пациентов в больнице максимально комфортным и обеспечить необходимую защитную зону учреждения в связи с его инфекционным профилем».

В мэрии заявляют, что на этом участке, вдали от жилых домов и рядом с промзонами, они планируют сделать парк.

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